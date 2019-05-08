«Страшно дивитися»: знущання виховательки над дитиною у Запоріжжі показали на відео

У Запоріжжі В дитячому садку №164 вихователька познущалася над дітьми під час прогулянки.

Відповідне відео, зняте очевидцем з вікна багатоповерхівки, з’явилося на Instagram-сторінці zptoday

На кадрах видно, як жінка в червоному тягає одного з вихованців по землі і грубо поводиться з дітьми.

У мережі уточнюють, що інцидент стався в дитячому садку «Золотий ключик» (Олександрівський район, вулиця Гоголя, 175).

«Діти неодноразово скаржилися, але ця тварюга робила вигляд, що вона не розуміє, в чому справа! І ось випала нарешті!» – пише автор публікації.

«Я в жаху, бідні діти! Стратити цю жінку по повній строгості», «Який жах», «Якщо б таке сталося з моєю дитиною, я за себе не ручалась», «Що б дитина не зробив, вона не має права так поводитися», «Страшно дивитися», – пишуть в коментарях.