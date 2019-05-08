Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, – радник Зеленського Богдан

Дії Петра Порошенка і його оточення стануть не тільки надбанням громадськості, а й будуть оцінені правоохоронними органами.

Про це розповів юрист олігарха Ігоря Коломойського і радник новообраного президента Володимира Зеленського Андрій Богдан.

“У них є така думка, що очорнивши мене і моє прізвище в суспільстві і серед іноземних дипломатів, вони отримають якийсь перепочинок до наступних парламентських виборів і кримінальна відповідальність їх не зачепить. Поспішаю повідомити, Петре Олексійовичу, відповідно до закону і Конституції, всі дії ваші і вашого оточення будуть оцінені новою владою”, – сказав Богдан у відеоблозі “Цензор.Interview”. Він зазначив, що при цьому його посада не важлива.

“Навіть якщо буду адвокатом, я докладу максимум зусиль, що дає мені існуюче законодавство, щоб інформація про вас і ваших подільників була не просто надбанням суспільства, а була оцінена правоохоронними органами”, – підкреслив радник Зеленського.

Богдан нагадав, що у нього з Порошенком давні стосунки. Вони познайомилися ще під час роботи у виборчому штабі Віктора Ющенка, в 2004 році. Пізніше – разом працювали в уряді Миколи Азарова. Під час губернаторства Ігоря Коломойського на Дніпропетровщині Богдан був першим кандидатом на отримання депутатського мандата за списком “Блоку Петра Порошенка” в разі, якщо хтось із діючих депутатів від цієї партії складе повноваження. Коли у Порошенка виник конфлікт із Коломойським, він почав “боротися” з Богданом.

Нагадаємо, Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі. При цьому 13 березня він відвідував Конституційний суд, де мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Саме цей суд зараз вирішує долю закону “Про очищення влади” і може визнати люстрацію неконституційною.

Джерело: censor.net