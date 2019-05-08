Парубія допитали в САП

САП допитала Андрія Парубія по справі щодо нецільового використання коштів.

Про це повідомляє прес-секретар голови Верховної ради Андрій Ковальов в Facebook.

«Вчора в засобах масової інформації була поширена інформація, що нібито Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження проти голови Верховної ради України Андрій Парубій. Голова Верховної ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту у цьому кримінальному провадженні і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу», — повідомив Ковальов.

За його словами, під час допиту було з’ясовано, що справу порушено за заявою колишнього працівника Апарату Верховної ради України.

«Звільнений працівник Апарату Верховної ради у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВРУ, який був утворений у 2002 році створювався незаконно», — додав спікер.

Ковальов зазначив, що Парламент не має відношення до створення ніяких підрозділів Верховної ради України, зокрема і в 2002 році.