Усик звернувся до українців з важливою заявою

Українець Олександр Усик, який отримав травму і скасував свій бій з Карлосом Такамом 25 травня, висловив жаль ситуацією.

У своєму зверненні на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram наш боксер приніс вибачення своїм уболівальникам.

«Дорогі друзі, всім привіт. Погана новина у нас: дебют у суперважкій вазі на 25 травня у нас скасовується у зв’язку з тим, що я отримав травму. Пробачте всі очікування. Нічого, ми повернемося сильніше. На все воля божа. У нас все нормально. Гарний і позитивний настрій. Всім добра», – сказав Усик.