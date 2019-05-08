У Дніпрі померла знаменитий хореограф

7 травня пішла з життя Світлана Астахова. Вона була талановитим хореографом, матір’ю, педагогом Палацу дітей та юнацтва, наставником і берегинею Народного ансамблю танцю «Цвітень».

Світлана Астахова була дуже талановитою людиною.

«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, прекрасний, ніжний квітка відійшов у вічність… Світлана Володимирівна жила, раділа світу, людям, що оточували її. У цей скорботний день адміністрація та колектив Палацу поділяють невимовну печаль і тугу її близьких і рідних. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій її душі. Вічна і світла пам’ять», — написали про неї колеги.