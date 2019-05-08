Зростання цін в Україні прискорилося: що найбільше подорожчало

Інфляція в Україні в квітні поточного року склала 1% порівняно з 0,9% у березні, 0,5% – в лютому і 1% у січні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними Держстату, у річному вираженні зростання споживчих цін за підсумками квітня прискорилося до 8,8% з 8,6% за підсумками березня, повернувшись на рівень лютого.

Базова інфляція в квітні 2019 року, навпаки, знизилася до 0,4% після стрибка на 1,2% в березні, а в річному вимірі – до 7,4% з 7,6% за підсумками березня, 7,8% – за підсумками лютого і 8,3% – за підсумками січня.

Так, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі (12,6%), зокрема, білокачанна капуста — на 43,9%, цибуля — на 29,1%, буряк — на 16,8%, моркву — на 14,9%, картоплю — на 5,7%. На 1,2-0,7% зросли ціни на продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, рибу та продукти з риби, масло. При цьому на 11,1% подешевшали яйця, на 1,2-0,2% — рис, фрукти, сало, цукор, молоко, соняшникова олія.

Також зафіксовано зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 1,2%). Тарифи на житло, воду, електроенергію, ціни на газ та інші види палива зросли на 0,2%.