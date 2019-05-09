Порошенко на виборах намагався «захопити Facebook», але це лише 2% виборців, а чути треба було все населення, — радник Зеленського Богдан

На більшу частину виборців в Україні кампанії в Facebook не працюють, тому що вони там не живуть».

Про це у відеоблозі «Цензор.Interview» на каналі розповів юрист олігарха Ігоря Коломойського і радник новообраного президента Володимира Зеленського Андрій Богдан.

«Петро Олексійович у своїй виборчій кампанії першим ділом намагався захопити Facebook. Але, на жаль, це два відсотки виборців. 98 відсотків виборців наших голосуючих не живуть в Facebook. Треба займатися, чути всю частину населення», — наголосив Богдан.

У той же час, він повідомив, що кампанія Володимира Зеленського будувалася інакше.

«Вся виборча кампанія будувалася на тому, що ми чули меседжі суспільства. Ми робили фокус-групу і розуміли, про що говорять на кухні. Найголовніша вимога суспільства до Зеленському — не стати портретом і не забронзовіти, залишитися простим хлопцем, який слухає, що каже йому народ, керується в своїй діяльності саме сподіваннями народу. Тому що, на мій погляд, Петро Олексійович нагородив себе званням «найрозумніший», всім навколо розповідав, як правильно жити, при цьому абсолютно абсолютно не слухаючи людей, які на вулицях, які на ринках, які у тролейбусах, до яких інші погляди», — розповів Богдан.