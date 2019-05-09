В Парубія назвали відкрите на нього справу НАБУ «інформаційним фейком»

Прес-секретар спікера Верховної Ради Андрій Парубій Андрій Ковальов запевняє, що відкрите Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) кримінальне провадження не має ніякого відношення до його керівника.

Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.

За словами Ковальова, після появи інформації у ЗМІ про це Парубій ініціював проведення допиту і зустрівся з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який веде відповідну справу.

«Під час допиту з’ясувалося, що справу відкрито за заявою колишнього працівника апарату Верховної Ради, і воно не має ніякого відношення до Андрія Парубія. Звільнений працівник у своїй заяві стверджує, що підрозділ апарату, яка була утворена в 2002 році, створювалося незаконно. Підкреслю – йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій не має відношення до створення ніяких підрозділів, у тому числі і в 2002 році», – пише Ковальов.

На його думку, це «типовий приклад інформаційної атаки», яка до того ж «підтримується російськими ЗМІ і проросійськими медіа в Україні»: «Це все не більш ніж інформаційний фейк».