Згідно словами спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Україні Курта Волкера, безліч жителів Донбасу вважають, що «жити в Росії сяк – це рай».

Як вдалося з’ясувати кореспондентам replyua.net з посиланням на ВВС, за словами представника Держдепу, в США дуже стурбовані указом глави Кремля про видачу російського громадянства жителям тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей. Більш того, у Вашингтоні розглядають це як провокацію, яка суперечить плану реінтеграції таких територій назад під контроль Києва, про що зазначається в Мінських домовленостях.

Таким чином, Курт Волкер заявив, що сумнівається у версії, згідно з якою спрощенням процедури отримання громадянства Володимир Путін мав намір забрати противників київського режиму в РФ, а Донбас реінтегрувати назад. «Я не думаю, що все це було первинним мотивом глави РФ. Скоріш за все, у нього було бажання перевірити новообраного президента України Володимира Зеленського на міцність».