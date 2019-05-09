Воїни АТО масово підтримують акцію “Український безсмертний полк”

Ветерани АТО та ОНС масово долучаються до підтримки неполітичної акції “Український безсмертний полк”, яка відбудеться 9-го травня на Софійській площі о 10:00.

Про підтримку заходу вояки пишуть у соціальній мережі Facebook.

Мета проведення акції – вшанування українських воїнів всіх поколінь, які загинули в боротьбі з зовнішньою інтервенцією в Україну.

Організатори зазивали приносити з собою на Софійську площу портрети загиблих бійців українсько-російської та Другої світової воєн. Ініціатива знайшла потужну підтримку серед солдатів усіх поколінь.

Дев’ять яносторічний ветеран УПА Іван Кривко закликав українців приходити на акцію та молитися за захисників України.

Представники добровольчого руху так само долучаються до проведення пам’ять пам’ятного заходу. Громадський активіст і ветеран АТО Ігор Криворучко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео добровольців, в яких вони закликають усіх небайдужих прийти і підримати акцію.

“Приходьте і приносьте фотографії загиблих вже у новій війні із новим Сталіним”, – говорить ветеран АТО, боєць батальйонів “Луганськ-1” і “Торнадо”. До заклику вшанування загиблих земляків приєднався і доброволець батальйону “Айдар” в’ячеслав Серпокрилов.

Міський голова окупованого Олександрівська Микола Греков, який воював в зоні проведення АТО, аби звільнити своє місто від російсько-терористичних військ, також долучився до мобілізації патріотичних сил на акцію.

“Звертаюся до всіх громадян України, ветеранів, патріотів та волонтерів з закликом прийти завтра на 10 ранку на Софіївську площу і підтримати акцію “Український безсмертний полк”, – заявив міський голова Олександрівська.

Боєць 81-ої десантно-штурмової бригади, ветеран війни на Сході Сергій Глущенко і записавши своє зверннення до українців з закликом вшанувати “Український безсмертний полк”.

Об’єднання учасників бойових дій та волонтерів “Українська військова організація” закликало всіх небайдужих прийти та вшанувати пам’ять загиблих героїв України всіх поколінь.

“Не дамо проросійським реваншистам спекулювати на пам’яті загиблих українців у часи Другої Світової Війни і поширювати ідею “руского міра”, – заявляють в УВО.