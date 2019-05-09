Російський пропагандист і пособник бойовиків Семен Пегов у своєму телеграм-каналі повідомив, що інформація щодо призначення Михайла Бабича, якого вислали з Білорусі, на посаду куратора «ЛДНР», виявилася передчасною. За його словами, терористи Донбасі дуже рано почали радіти.

Таким чином, після того, як Кгбіст Бабич був висланий з Білорусі, на Сході української держави почали з’являтися чутки, що він буде призначений куратором «ЛДНР». Як відомо, сепаратисти Донбасу вельми раділи, дізнавшись, що така рокіровка дійсно може статися, однак їхня радість виявилася передчасною. За переконаннями Пегова, рішення по Бабичу досі не прийнято на офіційному рівні. А інформація про те, що він був у Донецьку з візитом і зовсім є фейком.

Пропагандист РФ Пегов додав: «Дійсно, жителі Донецька в очікуванні серйозних змін в увазі призначення Бабича куратором на даному напрямку. Однак всупереч інтенсивним інформаційним потокам, в даний час все це є не більше, ніж простим очікуванням»