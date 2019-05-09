Кава, а не Бади: Супрун розповіла українцям, як врятувати свою печінку

Виконуюча обов’язки голови Моз Уляна Супрун вирішила поділитися з українцями роздумами про те, як правильно захистити свою печінку. Свої рекомендації головний медик країни традиційно привела на сторінці в Facebook.

«У радах щодо здоров’я печінки ви неодмінно знайдете рекомендації про те, що потрібно пити гепатопротектори, сидіти на „детокс“ або мінеральній воді. Мовляв, шлаки і токсини накопичуються в печінці, тому необхідно допомогти їй очиститися. Але не все так просто», — пише вона.

«Почистити» печінку соками не вийде, а гепатопротектори не працюють з тієї простої причини, що печінка виконує багато функцій в організмі — в ній утворюються білки крові, розпадається гемоглобін, утворюється жовч, зберігаються вітаміни, утворюються і розпадаються жири, знешкоджуються ліки, стероїдні гормони та алкоголь.

Ні соки, ні таблетки не знешкоджують токсини в нашому організмі. З цим завданням можуть справитися тільки ферменти печінки та інших органів. Але жодним чином не гепатопротектори. Чому так відбувається?

Перш за все, із-за того, що ліки на основі силибина, або екстракту розторопші плямистої досить поширені, але насправді не мають доведеної клінічної ефективності. Дослідження показують, що люди, чия печінка була пошкоджена вірусами гепатиту В або С, незалежно від прийому цих ліків мали однакові печінкові аналізи та однаковий рівень смертності.

Також поширені добавки з глутатионом. Ця серосодержащая речовина дійсно бере участь у так званому процесі «Детокс». Але важливо розуміти, що над нейтралізацією «шлаків» працюють насамперед ферменти, а не власне глутатіон або, наприклад, кисень.

Крім того, ряд біологічно активних добавок є гепатотоксичними, тобто потенційно може зашкодити печінці, а не «почистити» її. Близько 9% випадків ушкодження печінки ліками (drug-induced liver injury, DILY) викликані прийомом Бадів. Серед них: екстракти зеленого чаю, омели, чистотілу, звіробою, і гербалайф.

«Ви скажете: я п’ю зелений чай, звіробій ви самі нещодавно радили. Так. Але добавки мають іншу кількість активної речовини, ніж напій, і важливо, як довго ви їх приймаєте», — уточнює в. о. голови Моз.

Як дійсно допомогти своїй печінки?

Рада перший: активувати ферменти

В цій справі стануть у нагоді капуста броколі, червоний перець, зелений чай, спеції, цибуля і часник. Крім того, у складі капусти та цибулі є сірковмісні сполуки. Саме з цієї сірки в нашому організмі і утворюється глутатіон, необхідний для знешкодження деяких сполук. Для пацієнтів, що проходять хіміотерапію, важливо не «активувати» нічим системи знешкодження, адже це прискорить руйнування ліків.

Порада друга: приймати ліки тільки за призначенням лікаря і уникати передозування. Дійсно, існує таке явище, як ушкодження печінки ліками. Це в основному відбувається з пацієнтами, старше 50 років, з індексом маси тіла більше 30 (ожиріння), і у яких вже є хронічна хвороба печінки, наприклад, вони перехворіли на гепатит С. При цьому вони приймають дуже багато ліків, або їх лікують від туберкульозу. Протитуберкульозні препарати: ізоніазид, рифампіцин, піразинамід — є гепатотоксичними препаратами і можуть істотно пошкодити печінку. У такому випадку лікар повинен підібрати дозування препаратів або замінити ліки, що викликають побічні ефекти.

Порада третя: уважно стежити за своїм раціоном. Пити менше алкоголю і солодких газованих напоїв, є менше смаженої і жирної їжі. Але не все так буквально: жири повинні бути в нашому раціоні щодня. Відмова від жирів і спецій позбавляє організм стимулу виділяти жовч — а він це повинен робити постійно. Треба їсти більше овочів, фруктів, коренеплодів, зелені і насіння. Рослинна їжа містить вітаміни, антиоксиданти і клітковину. Вони грають з печінкою в одній команді — проти вільних радикалів, високого холестерину і ожиріння. Кава — дієвий гепатопротектор. Але потрібна саме кава, а не екстракти на її основі. Кава містить речовини, які здатні захищати печінку від злоякісного переродження. Крім того, він допомагає знизити ризик розвитку раку печінки у людей, що перехворіли на гепатит.

«І головне, пам’ятайте, що найкращий спосіб подбати про печінки — вести здоровий спосіб життя», — резюмує Уляна Супрун.