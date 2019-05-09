З початку проведення ООС загинуло 102 військовослужбовці ЗСУ

Від початку проведення Операції об’єднання єднаних сил в окремих районах Донецької та Луганської областей загинуло 102 військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це йдеться у відповіді військової частини А0135 на запит журналіста УНН. “З початку проведення ООС загинуло 102 військовослужбовці Збройних сил України (жінок – 2, чоловіків – 100, медиків – 4, саперів – 2)”, – сказано у відповіді.

Згідно з даними, було поранено 759 військовослужбовців ЗСУ: 7 жінок і 752 чоловіків, поранення отримали 20 медиків.