Співробітники НАБУ по справі Гладковського отримали наказение

Два детектива Національного антикорупційного бюро України були покарані своїм вищим керівництвом у вигляді дисциплінарної відповідальності. Мова йде про слідчих, які були викриті у перешкоджанні діяльності правозахисника. Як вдалося з’ясувати кореспондентам більш детально про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Один з антикорупціонерів, керівник відділу детективів, отримав покарання дисциплінарне стягнення у вигляді попередження щодо неповної службової відповідності. А інший детектив НАБУ вислухав догану. У повідомленні також зазначається: «Крім того, до дисциплінарної відповідальності було притягнуто співробітник управління спеціальних операцій». Згідно з наявною інформацією, такі накази були підписані Артемом Ситником ще 3-6 травня поточного року.

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що події, які стали підставою для залучення детективів до дисциплінарної відповідальності, мали місце в лютому 2019-го. Після такого перебігу подій, НАБУ провело службове розслідування, а комісія з дисципліни визначила, яким саме буде покарання.