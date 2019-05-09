Компанія Über запускає в Києві новий сервіс: для чого він

Керівництво компанії «Uber» на зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном анонсував запуск нового сервісу «Uber Shuttle» в Україні в травні поточного року.

Це сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами. В рамках пілотного проекту сервіс буде працювати в межах Києва.

«Київ — перше місто в Європі, де ми запускаємо цей пілотний проект. Ми прагнемо активніше працювати в Україні і будемо взаємодіяти з органами державної влади для поліпшення умов пересування по місту і створення альтернативи приватним авто для українців», — зазначив генеральний директор «Uber» в центральній та східній Європі Ашкан Кебрити.

У свою чергу, Омелян зазначив, що «Uber Shuttle» повинен показати нову якість пасажирських автобусних перевезень.

«Міністерство інфраструктури наполягає на тому, що такий вид транспорту, як маршрутки, повинна зникнути до 2030 року. Ми вже провели ряд кроків у цьому напрямку, ринок буде змінюватися поступово. Я особисто сподіваюся, що «Uber» також надасть сприяння в цьому, але компанія повинна дати нову якість пасажирських перевезень. В першу чергу, це стосується безпеки, екологічності та надійності транспортних засобів, які будуть використовувати в компанії в рамках «Uber Shuttle». Новий продукт повинен дати нову якість послуг», — сказав він.

Крім того, представники компанії «Uber» відзначили, що в рамках проекту «Uber Shuttle» буде використовуватися транспорт, який відповідає європейським стандартам безпеки, комфорту і екологічності. Також вони підкреслили, що будуть виступати партнерами громадського транспорту.