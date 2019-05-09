Трамп анонсував нові санкції проти Ірану

Нові санкції націлені на основні джерела доходів країни після експорту нафти.

Президент США Дональд Трамп анонсував введення нових санкцій проти металургійної і гірничодобувної промисловості Ірану після того, як Тегеран припинив виконання частині умов ядерної угоди.

Глава Білого дому попередив, що нові санкції націлені на основні джерела доходів країни після експорту нафти, пише Al Arabiya.

У свою чергу спеціальний помічник президента США Тім Моррісон заявив, що нові санкції щодо Ірану введуть “дуже скоро”, передає Reuters.

“Незабаром чекайте нових санкцій. Дуже скоро”, – сказав він.

Моррісон підкреслив, що США відреагують належним чином на будь-які спроб європейських країн підірвати санкційне тиск Вашингтона на Тегеран, у тому числі через використання спеціального механізму для обходу санкцій США проти Ірану.

Нагадаємо, що Іран відмовився виконувати ряд зобов’язань в рамках ядерної угоди. Президент країни заявив, що Іран відновить роботи по збагаченню урану, якщо протягом 60 днів світові лідери не захистять інтереси країни від дії санкцій США.