Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з паспортами РФ

Громадяни України, які незаконно отримають російські паспорти, можуть бути позбавлені статусу бенефіціара на отримання соціальних виплат пенсій або з боку України. Про це повідомила в середу в Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.







«Уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, виданих уповноваженими органами РФ після 28 квітня 2019 року. Ця акція Росії проти України порушує принципи і норми міжнародного права і несе пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності нашої держави. Відповідні проекти актів КМ розроблені міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернышем. Документи центрів видачі російських паспортів в р. Новошахтинске і с. Покровське не будуть визнані», — повідомила вона.



За словами Фриз, «також ініційована обробка пропозиції про внесення громадян, які отримали паспорти РФ способом, що порушує міжнародне право і загрожують суверенітету нашої держави, в базу даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара на отримання соціальних виплат пенсій або з боку України».



Як повідомлялося, уряд на своєму засіданні в середу визнав недійсними ті паспорти, які Російська Федерація буде видавати українцям. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що ці паспорти будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також для використання на території України. Крім того, українська влада буде звертатися до країнам-партнерам з проханням також не визнавати ці документи.



