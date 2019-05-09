Перші симптоми хвороби Альцгеймера

Фахівці порадили звертати увагу на деякі зміни в організмі, які можуть означати початок недуги.

Більшість пацієнтів з паркінсонізмом дізнаються про свій діагноз, коли вже спостерігаються виражені симптоми. Фахівці розповіли, що може передбачати початок хвороби Паркінсона.

Видання Business Insider опублікувало рекомендації неврологів, що дозволяють засікти дану хворобу на початковій стадії.

Неспокійний сон. Для хвороби Паркінсона характерні порушення фази швидкого сну. Люди, які стають жертвами недуги, починають активно рухатися уві сні, при цьому після пробудження не пам’ятають своїх дій. До речі, у деяких рухова активність така сильна, що трапляються травми.

Втрата нюху. У 90% хворих паркінсонізмом в самому початку розвивається недуги втрачається здатність розпізнавати запахи. Це відбувається за кілька років до появи типових симптомів – тремору і рухових проблем.

Тривожність. Стає постійним відчуття тривоги, не пов’язане з конкретними подіями, – ще один можлива ознака хвороби Паркінсона, яка може почати проявлятися за десять років до відомих симптомів. Така тривожність виникає через змін, що відбуваються в біохімії мозку. Також при цьому може спостерігатися депресивність.

Розлади шлунково-кишкового тракту. Для ранньої стадії хвороби Паркінсона також бувають характерні почастішали порушення в роботі кишечника, проблеми з травленням. Останні наукові дослідження вказують на наявну зв’язок між бактеріальним складом кишечника і станом мозку.

: Країна здоров‘я