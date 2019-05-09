В зоні проведення ООС один військовий загинув, четверо отримали поранення

За минулу добу в зоні операції Об’єднаних сил в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє прес-штаб ОНС в Facebook.

Під обстріл бойовиків з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапили Павлопіль, Мар’їнка, Богданівка, Старогнатовка, Лебединське, Дослідне, Новотошковское і Залізне.

За даними розвідки збройних сил, шість бойовиків були знищені, ще п’ять отримали поранення.

З початку поточної доби обстрілу з боку бойовиків незаконних збройних формувань не зафіксовано.