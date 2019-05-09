Як захистити серце від хвороб: названо спосіб

Щоб захистити серце від артеріальної гіпертензії та інших захворювань, потрібно уникати пасивного куріння.

До такого висновку прийшли вчені з Південної Кореї після дослідження, результати якого представили на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів (ESC), передає Medical Xpress.

“Уникайте впливу пасивного куріння незалежно від того, чи знаходиться курець у приміщенні”, — розповів учений Бенг Джин Кім.

У дослідженні брали участь більше 130 тисяч осіб із середнім віком у 35 років. Метою було вивчити зв’язок між пасивним курінням і артеріальною гіпертензією. Як з’ясували вчені, пасивне куріння вдома або на роботі підвищує ризик розвитку гіпертонії на 13%. Проживання з курцем в одному приміщенні протягом 20 років збільшує ризик на 15%.

Люди з гіпертонією значно частіше піддавалися пасивному курінню вдома або на роботі (27,9%), ніж ті, у кого був нормальний кров’яний тиск (22,6%).

“Отримані результати свідчать про те, що необхідно повністю уникати пасивного куріння, а не просто зменшувати вплив, щоб захиститися від гіпертонії”, — додав Кім.

: Обозреватель