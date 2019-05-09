США можуть використовувати морську блокаду венесуельської нафти

В день, коли Сполучені Штати вже провели кілька раундів з Іраном з приводу експорту нафти і санкцій, сенатор Флориди Рік Скотт закликає до військово-морської блокади США, щоб перешкодити венесуельської нафти дістатися до її найближчого союзника, Куби, повідомляє Miami Herald. ,

ВМС США повинні, на думку Скотта, використовувати морську блокаду, щоб зупинити потік нафти з Венесуели, щоб перекрити приплив грошей оскаржуваному лідеру країни Ніколасу Мадуро, щоб покласти кінець його «жорстокого режиму».

«Зрозуміло, що Сполученим Штатам необхідно розглянути можливість використання військово-морських активів для блокування потоку нафти між двома диктатурами», – заявив в середу Скотт, додавши, що президент Дональд Трамп уже «висловив ідею про повне ембарго на Кубу.

Потоки нафти Венесуели на Кубу досі в основному не слабшали, незважаючи на санкції, і Венесуела відчайдушно намагалася виконати угоду по нафті і товарів, яке було укладено з адміністраціями Чавеса і Кастро.

Венесуела є найбільшим постачальником нафти на Кубі, і в самий розпал торгівля нафтою з Венесуели на Кубу досягла 100 000 барелів на добу. Опонент Мадуро, Хуан Гуайдо, давно стверджував, що поставки нафти на Кубу повинні припинитися, оскільки Венесуела знаходиться в кризі з повторними відключеннями електроенергії, які шокували країну в темряву.

У березні Гуайдо заявив, що Венесуела все ще відправляє на Кубу 47 000 барелів у день , незважаючи на нинішні санкції, накладені Сполученими Штатами.

Хоча Куба збільшила обсяг закупівель нафти у Росії та Алжиру, навряд чи вона зможе знайти більш вигідну угоду з Венесуели, яка по суті безкоштовна.