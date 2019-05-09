Війна на сході: 11 обстрілів за добу, загинула 1 боєць ООС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі, із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник дев’ять раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — у селі Павлопіль;

з гранатометів різних систем — поблизу міста Мар’їнка;

двічі з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — у населеного пункту Богданівка;

з станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Старогнатовка;

з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів — поблизу села Лебединське;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — у селища Дослідне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні два рази:

з мінометів калібру 82 мм — біля населеного пункту Новотошковское;

з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Залізне.

За минулу добу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинула, четверо отримали поранення.

Військові повідомляють, що на ворожі провокації підрозділу Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 8 травня один окупант був знищений, ще п’ять отримали поранення. Також бійці ООС знищили вантажівка противника.

Станом на 7:00 9 травня обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.