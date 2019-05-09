На Волині п’яні митники побили журналістів: всі подробиці конфлікту

На Волині журналістів телерадіокомпанії «Аверс» побили місцеві чиновники. Скандал розгорівся саме на святкуванні дня народження їхнього начальника, керівника пункту пропуску «Ягодин» Олександра Оникийчука.

Як йдеться у відповідному сюжеті телеканалу, журналісти з камерами приїхали в ресторан «Лемарк» у селі Світязь Шацького району, проте їм почали погрожувати вбивством.

Потім їм заламали руки, забрали телефони і зламали камери. За словами постраждалих, таможеники були в стані алкогольного сп’яніння.

«Ми намагалися поспілкуватися з чиновниками, але на нас напали агресивно налаштовані чоловіки, які, як відомо, є митниками. Вони побили нашого оператора, побили водія, у якого забрали банківські картки та документи на автомобіль», – йдеться в сюжеті.

Журналіст Євген Плинский на своїй сторінці в Facebook стверджує, що саме Оникийчук » курирує на місці пропуск бурштина і сигарет в ЄС, а так само ввезення в Україну всього різного без сплати податків». Він нібито “особисто дає команду на “Ягодыне” сканеру працювати, або бути поламаним”.