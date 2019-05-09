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У Зеленського не збираються починати кампанію з перейменування декоммунизированных міст

09.05.2019

Команда новообраного президента Володимира Зеленського не планує починати широкомасштабну кампанію за скасування перейменувань деяких декоммунизированных міст.

М’ячик в цьому випадку люди Зеленського перекинули на бік самих територіальних громад. Радники нового президента вважають, що з такою ініціативою можуть виступити самі жителі цих міст, якщо парламент прийме підготовлений командою Зеленського «закон про народовладдя», який дає можливість проведення місцевих референдумів.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив Дмитро Разумков, радник нового глави держави.

«Були прецеденти, коли перейменовували ті чи інші міста, і населення, громадяни цих міст не підтримували ту чи іншу назву. І було б правильніше, щоб це приймалося не на рівні Верховної Ради, так як це було, наприклад, з Кропивницьким, а все-таки, щоб рішення, як буде називатися місто, брали громадяни цього міста», — сказав він.

Відео: 112 Україна

«Можна було б провести референдум, можна було б визначитися з назвою, і це були б відповідальність і позиція громадян Кропивницького, а не позиція депутатів», — додав радник Зеленського.

Разумков зазначив, що Зеленському ініціювати процеси з повернення перейменованим містах колишніх назв недоцільно. Але якщо «закон про народовладдя» буде прийнятий та жителі перейменованого міста захочуть провести відповідний референдум, то це їх право, вважає радник обраного президента.

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