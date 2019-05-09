У Зеленського прояснили ситуацію з Аваковим

Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що, швидше за все, до парламентських виборів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде виконувати свої функції.

«Я думаю, що якщо ми говоримо про Авакова, то Аваков був поданий, якщо я не помиляюся, за квотою Народного Фронту, а сьогодні Народний Фронт є фракцією, яка є однією з двох ключових фракцій коаліції. Тому я думаю, що до парламентських виборів і до створення однієї або іншої коаліції…Аваков буде виконувати свої функції”, – сказав він в ефірі телеканалу “112 Україна”.

При цьому Разумков додав, що “час покаже”.