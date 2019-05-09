Останній бій героя: як жив і як загинув 24-річний морпех Іван Сакаль

8 травня Львівщина зустрічала свого загиблого героя – 24-річного морського піхотинця Івана Сакаля. Люди зібралися на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам’ять воїна, який віддав життя на війні за Незалежність. Іван Сакаль отримав смертельне поранення в бою на Донбасі ще 1 травня. Незважаючи на всі зусилля медиків, врятувати його не вдалося – і 6 травня, не приходячи у свідомість, він помер.

Загинув у бою морпеха поховають на малій батьківщині, у Турківському районі Львівської області.

Війна. Початок

Іван Сакаль народився 27 червня 1994 року в селі Завадівка Турківського району Львівської області. Закінчивши школу, поступив в Самбірський технікум економіки та інформатики на спеціальність «Програмна інженерія». З 2013 року продовжив навчання за даною спеціальністю в Тернопільському національному економічному університеті на заочній формі навчання.

З початком російської агресії в червні 2014-го Іван підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ. Практично відразу відправився на фронт.

Спочатку проходив військову службу в 56-ої комендатури охорони та обслуговування ВМС, а з 2015 року перевівся у 137-й батальйон морської піхоти. На момент загибелі старший сержант Сакаль очолював взвод розвідки 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Тарас Чмут, колишній командир розвідки, в якій служив Іван Сакаль, і його близький друг, згадує:

«Ми з Ванею познайомилися взимку 2016-го, в Миколаєві, на першому британському курсі підготовки для молодших сержантів. Він тоді вже служив у 137 батальйоні морської піхоти. Навесні я перевівся до них в батальйон у разведвзод – і ми служили разом. Я був командиром взводу, а він – моїм заступником, старшим сержантом взводу. Пройшов кілька курсів підготовки з британськими інструкторами, брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2016, мав досить багато різних нагород… Ваня був спокійним, тихим, врівноваженим і розумним. Незважаючи на молодість, якісно виконував службові обов’язки і всі поставлені завдання. На нього можна було покластися, і не думати, що щось буде не зроблено, зроблено не так або з проблемами. З ним було дуже комфортно працювати. Він був справжнім командиром. І був на своїй посаді. Я вважаю, Ваня був об’єктивним і справедливим прикладом для особового складу. Зразком сержанта морської піхоти – в усіх відношеннях: з фізичної підготовки, рівня знань, володіння навичками й уміннями».

За час служби у Івана Сакаля було три ротації в зону АТО. Перша — в 2014-15 роках у складі РТГр морської піхоти: Широкіно, Павлопіль, Талаківка, Гнутово. Друга ротація – в районі Чемарлыка. Загинув боєць під час третьої ротації.

«Людина мав свої переконання – правильні, щирі. Службу він ніколи не сприймав як просто роботу. Ніколи не мріяв про військову кар’єру. Просто коли в Україну прийшла війна – він пішов захищати свою країну. Як і всі ми… Коли у вересні 2017-го мій контракт закінчився, йому до закінчення контракту залишалося два місяці, а то й менше. Спочатку він теж не збирався підписувати новий контракт. Але потім передумав. І я умовив його взяти посаду командира взводу. Він говорив, що вирішив підписати контракт і побути ще одну ротацію, а після – звільнитися за станом здоров’я. Але захід до СОТ затягнувся – на Донбас вони зайшли через рік. Вані до завершення трирічного контракту залишалося не більше року. Вони зайшли трохи вище по карті, ніж стояли до цього. На новому місці розвідці було де походити і що робити. Він розповідав, що вони дуже активно почали працювати. Багато чого робили. Всі обіцяв: «Потім відео покажу, фотки скину». Під час однієї з таких класичних для розвідки операцій Ваня загинув. Ми зідзвонювалися в той день. Перекинулися парою слів. А після Ваня сказав, що готується до виходу – і запропонував зателефонувати ввечері. Але виявилося – не доля», — каже Чмут.

Останній бій

Останній бій Івана Сакаля пройшов 1 травня. Вночі під прикриттям туману ворожа група диверсантів намагалася непоміченою подолати смугу забезпечення навпаки українських позицій поблизу села Миколаївка Волноваського району Донецької області. Бійці, які несли бойове чергування на спостережному посту, переміщення противника помітили – і відкрили вогонь. На допомогу морпіхам підійшла резервна група Івана Сакаля. Вона почала переслідувати відступаючих бойовиків.

«Для прикриття відступаючих диверсантів, противник почав обстріл нашої групи з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В ході бою один з наших воїнів зник. В районі негайно почала роботу група пошуку і евакуації. У той же час командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов і продовжував обстріл, тим самим заважаючи провести ретельний пошук зниклого бійця», — свідчить офіційне повідомлення 35 ОБМП.

«Це були бойові дії на ближніх дистанціях. Вони виконували одне із завдань розвідки. В тому бою потенційно загинуло двоє. Ваня – після важкого поранення. І ще один сержант. Його тіла поки немає, він числиться безвісти зниклим, але надія на те, що йому вдалося вижити – дуже мала», — розповідає OBOZREVATEL Тарас Чмут.

Офіційно ім’я зниклого безвісти бійця досі не повідомляється. Проте неофіційна інформація про особу зниклого воїна вже просочилася в ЗМІ: це житель Одеської області, який пішов на фронт відразу після трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року – спочатку у складі одного з добробатов, пізніше – служив за контрактом в ЗСУ. Сепаратистські ресурси досить скоро після бою заявили, що піхотинець загинув в одному з моргів на окупованій території. Командування бригади зараз робить зусилля з ідентифікації тіла, про який повідомляла бік противника. І веде переговори щодо повернення тіла полеглого воїна додому – якщо підтвердиться, що він дійсно загинув.

Другий побратим Івана Сакаля в тому бою отримав поранення в ногу. Зараз його життю нічого не загрожує.

А от поранення самого Івана виявилося куди більш важким. Куля калібру 7,62 мм увійшла в праву скуловую область, вийшла через ліву лопаткову, пошкодивши на своєму шляху всі життєво важливі органи. Винищувач впав у кому. Кращі реаніматологи і хірурги обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі 5 доби боролися за життя Івана. Провели кілька складних операцій і підтримували життєві функції організму воїна високими дозами сильнодіючих препаратів. Але всі зусилля виявилися марними. 6 травня о 10.45 серце героя зупинилося.

У Івана залишилися батьки і молодший брат Михайло – ветеран АТО, який воював в 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Обидва брата на війну вирушили практично в один час.

Але повернутися додому живим пощастило лише одному з них.