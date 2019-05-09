Як американець Рон Хаббард збільшив бюджет Росії

Я займаюся бізнесом з 1989 року. Починав з укріплення вхідних дверей в московських квартирах. Потім було багато різних напрямків: оптова торгівля зерном, електрикою і газетним папером (знамениті на початку 90-х заліки…), представництво целюлозно-паперового комбінату, імпорт продуктів харчування, комерційна нерухомість в Москві – і це далеко не повний список…

Через 10 років, в кінці минулого століття я познайомився з філософією Рона Хаббарда. Це сильно вплинуло на всі аспекти мого життя. Але якщо говорити про бізнес, то саме помітне і сильне зміна від знайомства з роботами Хаббарда виглядає так – я став дуже ретельно дотримуватися всі закони і ще більш ретельно сплачувати всі податки. Чому? Тому що я зрозумів, що це не тільки правильно і безпечно, але ще і вигідно…

Я завжди це відчував, але завдяки роботам цього філософа я вперше по-справжньому зрозумів, як ми самі себе робимо слабкіше, якщо починаємо хоч щось від когось приховувати.

Наприклад, якщо б я видавав істотну частину зарплати “в конверті”, обналичивая гроші за 5%; або продавав що-то, занижуючи ціну за документами, а решта брав неврахованим налом. Арифметично це істотно вигідніше, ніж працювати “в лоб”, за законом. Але життя – не арифметика! Коли ми починаємо щось приховувати від кого-то (в даному випадку від держави та її чиновників), то відбувається, крім очевидних арифметичних наслідків, ще 2 речі:

1. у нас йде увагу на те, щоб це приховати, а значить, у нас залишається менше вільного уваги на творчу діяльність по зароблянню грошей;

2. ми стаємо вразливими. Нас можуть зловити, шантажувати, лякати, карати і т. д. І навіть якщо нас не впіймали і не покарали, то нас все одно тримає в напрузі сама потенційна можливість цього.

Щоб справитися з цим, або запобігти, нам доводиться витрачати сили і енергію: вести другу бухгалтерію, зберігати дані у віддалених місцях, залежати від тих, хто про це знає і т. д. Так ми стаємо менш ефективними. І якщо підрахувати в грошах, у що це виливається зменшення ефективності, виявляється, що збитки переважають ті самі арифметичні плюси від порушення законів…

Той момент, коли я це зрозумів, був поворотним у стилі ведення бізнесу – я взагалі перестав щось порушувати. Хтось вважає, що це нерозумно або навіть неможливо. І він аргументує це арифметичними розрахунками. Але при цьому він втрачає дуже важливий чинник – зменшення ефективності.

На цифрах це може виглядати так. Оборот компанії 1.000.000 р. Компанія порушує закони (переводить гроші, платить чорну з.п. і т. д) – і в результаті сумарні податки вдається скоротити, наприклад, до 20%. Якщо ця компанія починає працювати в лоб, тобто на 100% по білому, то сукупні податки зростають, наприклад, до 50%. Так, це так. Але при цьому (і це мало хто розуміє, поки не вивчить філософію Хаббарда), почавши працювати в білу, завдяки підвищенню ефективності, збільшується оборот, наприклад, у 5 разів. А тепер порахуйте, що краще: заробляти 1.000.000 р і платити 200.000 р податків, або заробляти 5.000.000 р і платити 2.500.000 р податків?

Додайте до цього спокійне життя, не треба нікого боятися, не треба нічого ні від кого приховувати – і Ви отримаєте повну картину. Останні 16 років я відкрив ще кілька консалтингових проектів. І пояснив цю нехитру логіку багатьом сотням підприємців і керівників. Більшість з них зрозуміли і поміняли стиль ведення бізнесу. Вони стали платити більше податків!

І в результаті, не тільки вони, але і все наше держава стало від цього багатшим!

Цим мені і подобається ця філософія – виграють всі!