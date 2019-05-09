Турчинов розповів, як приборкати Росію

Росію, яка прагне до досягнень, можна зупинити тільки силою зброї і міжнародної позицією про невідворотність покарання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у своєму зверненні з нагоди Дня пам’яті та примирення, повідомляє прес-служба РНБО.

Він підкреслив важливість недопущення повторення подій, подібних Другій світовій війні, і одним з висновків, який світова спільнота повинна засвоїти, є розуміння безперспективності спроб умиротворити країну-агресора.

«Ця війна забрала життя мільйонів людей і довела, наскільки крихкими є незалежність країн, мир і спокій у світі», — зазначив Турчинов.

У цьому контексті секретар РНБО нагадав, що в 2014 році Росія, знехтувавши міжнародне право, планувала переможний бліцкриг, починаючи з захоплення Криму, Донбасу, і закінчуючи поневоленням всієї країни, так само як фашистська Німеччина.

«З тих подій потрібно зробити висновки: щоб не допустити страшних втрат і жертв, не потрібно намагатися заспокоїти країну-агресора. Історія свідчить — імперію, яка прагне до досягнень, неможливо умовити дотримуватися стандартів міжнародної поведінки та поважати інтереси інших країн. Її можна зупинити тільки силою зброї і послідовної непоступливою міжнародної позицією неприйняття агресії і невідворотності покарання агресора», — підкреслив секретар РНБО.