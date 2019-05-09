Адмірал Кабаненко відповів Апаршину на пропозицію не змагатися з Росією в море

Роздуми радника Володимира Зеленського Івана Апаршина з приводу відмови від швидкого відновлення вітчизняних ВМС були піддані критиці з боку адмірала Ігоря Кабаненка. Свою реакцію на тези опонента він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що радник з військових питань обраного президента зокрема заявив, що в даний час Україна нездатна протистояти Росії і він би не хотів, щоб від нового глави держави не вимагали «невідкладно відновити Військово-морські сили». Відповідне висловлювання стосувалося ситуації на увазі Азовське море і на узбережжі.

«Вони ж почали будувати там дві нові бази, для чого ви це робите? Ви, що думаєте якщо ви там на березі моря побудуєте ті бази і ви зупините його агресію?», — запитав він.

На це колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ помітив Апаршину, що суверенні морські акваторії України є виключної морської економічної зони,райони морегосподарської діяльності та морські транспортні коридори, що є перевагою для будь-якої держави, має море і надійно охороняє його.

«Під час війни, хоч і не оголошеній, відкритий фланг – це завжди слабкий фланг, особливо на морі. Без ВМС не буває морських перемог – лише втрати. В історії немає прикладів успішних протидесантних операцій на морі з опорою виключно на ПДО узбережжя приморським угрупуванням сухопутних військ. Більше того, всім успішним амфибийным операціями передувало досягнення панування на морі. Тобто, з берега морські проблеми ніколи не вирішити – для надійного захисту від агресії з моря потрібні надійні ВМС», — написав він.

За його словами, Україна за допомогою партнерів у стані відносно швидко створити угруповання сил стримування і реагування на море. Проте неприпустимо витрачати час і ресурси.

Тому, вважає адмірал, слід вимагати від Зеленського негайно почати відновлювати ВМС України.

«Пріоритети – високошвидкісні бойові військово-морські платформи. Морська авіація та пошуково-рятувальне забезпечення також у тренді. Але, першочергове – це високоманеврених бойові платформи», — додав Кабаненко.

Він резюмував, що якщо у країни немає ВМС, то немає моря, а, якщо немає моря, то немає і морської держави.