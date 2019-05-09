Три останні кулі — в голову: стали відомі обставини розстрілу поліцейського спецназівця в Харкові

У Харкові 6 травня розстріляли майора поліції, командира штурмового взводу полку поліції особливого призначення Євгена Лободу за те, що він зробив зауваження. Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти Київ Оперативний.

Поліцейський зробив зауваження водієві про неправильну парковку автомобіля. Словесний конфлікт закінчився стріляниною: водій випустив у правоохоронця 8 куль. Поліцейський госпіталізований, а 41-річний злочинець затриманий.

Конфлікт почався після того, як до одного з будинків під’їхав автомобіль, водій якого, припаркувавшись, перегородив машиною пішохідний прохід через арку. В цей час до нього підійшов мешканець цього будинку і зробив зауваження щодо неправильної парковки. У відповідь — ігнорування, агресія. Потім водій дістав пістолет і почав стріляти у свого опонента.

Мешканцем будинку виявився поліцейський, який на той час перебував на місці події поза службою, без табельної зброї. Спецназівець намагався уникнути куль, проте неадекватний стрілок не думав зупинятися, випускаючи кулю за кулею йому в груди, в спину, останні три випустив у голову. Залишив закривавлену людину на тротуарі і поїхав.

Нанесені поранення виявилися важкими: проникаючі вогнепальні поранення голови, важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, гематома і набряк головного мозку, кульові поранення грудної клітини, правого плеча і попереку. Зараз медики докладають максимум зусиль, щоб врятувати життя 35-річному майору поліції.

Після затримання стрілок озвучив працівникам поліції версію, що нібито сприйняв незнайомця за викрадача авто, тому стріляв в цілях захисту. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.