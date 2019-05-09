Індійські археологи відкрили саркофаги Харапською цивілізації

Велике кладовище часів другого тисячоліття до нашої ери індійські археологи виявили при розкопках на лівому березі річки Джамна, приблизно в 70 кілометрах на північний схід від Делі.

Вік виявлених гробниць — приблизно чотири тисячі років. Вони являють собою інкрустовані стеатитом «усипальниці на ніжках».

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

В багатих похованнях виявилися останки двох жінок. В загробний світ їх супроводжували багаті подарунки — золоті намиста, меч, лук, наконечники стріл і похоронні глечики з залишками органіки (ритуальної їжі).

Знахідку відносять до пізнього хараппскому періоду історії Індії. Хараппська, або Індська цивілізація — третя за часом появи людська цивілізація після єгипетською і месопотамською.

З усіх трьох вона займала найбільшу територію, але проіснувала в долині Інду порівняно недовго.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», єгипетські археологи відкрили саркофаг верховного жерця в прямому ефірі.

За матеріалами Archaeology News Network

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