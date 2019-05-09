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Коли очікувати перших призначень? У Зеленського натякнули на терміни

09.05.2019

Вже після того, як відбудеться інавгурація Володимира Зеленського, стане відомо про перше призначення та законодавчих ініціативах. Про це спікер штабу новоспеченого глави держави Дмитро Разумков заявив у прямому ефірі телеканалу NewsOne.

«Вважаю, що перші кадрові пропозиції і законодавчі ініціативи навряд чи повинні звучати в день інавгурації, це явно не той момент, коли потрібно озвучувати ці речі. Однак те, що це має статися в найближчому майбутньому після інавгурації, думаю, так», — зазначив Разумков. Разом з тим, він додав, що імена претендентів на посади голів служби зовнішньої розвідки і служби безпеки України не варто називати до самого дня призначення.

«Якщо ж мова йде про службу зовнішньої розвідки, то там парламент не потрібен, президент може прийняти самостійне рішення. Я боюся провокацій», — пояснив політконсультант. При цьому Разумков підкреслив, що Зеленський назве ім’я людини, яка очолить адміністрацію президента України, після інавгурації.

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