Коли очікувати перших призначень? У Зеленського натякнули на терміни

Вже після того, як відбудеться інавгурація Володимира Зеленського, стане відомо про перше призначення та законодавчих ініціативах. Про це спікер штабу новоспеченого глави держави Дмитро Разумков заявив у прямому ефірі телеканалу NewsOne.

«Вважаю, що перші кадрові пропозиції і законодавчі ініціативи навряд чи повинні звучати в день інавгурації, це явно не той момент, коли потрібно озвучувати ці речі. Однак те, що це має статися в найближчому майбутньому після інавгурації, думаю, так», — зазначив Разумков. Разом з тим, він додав, що імена претендентів на посади голів служби зовнішньої розвідки і служби безпеки України не варто називати до самого дня призначення.

«Якщо ж мова йде про службу зовнішньої розвідки, то там парламент не потрібен, президент може прийняти самостійне рішення. Я боюся провокацій», — пояснив політконсультант. При цьому Разумков підкреслив, що Зеленський назве ім’я людини, яка очолить адміністрацію президента України, після інавгурації.