Путін задумав велику угоду з США по Україні: що потрібно знати

Минулого тижня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. У Кремлі зараз повідомили, що президенти США і Росії говорили про Україну.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з Сергієм Лавровим, міністром іноземних справ Росії, з яким обговорював ситуацію у Венесуелі. Після цього «обізнані» російські джерела заговорили про те, що намічається велика угода між США і Росією, в яку будуть включені інтереси країн у Венесуелі та Україні. Однак на думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Миколи Капітоненка, у США немає необхідності домовлятися з росіянами. Про це він розповів «Апострофу».

По-перше, у США немає ніякої необхідності з Росією про що б то не було домовлятися, тому що у них набагато більш сильна позиція. І я не бачу – ні у Венесуелі, ні в Україні, ні в Сирії, ні де б це не було – у них потреб йти на поступки.

По-друге, як і в попередніх версіях схожих розмов про велику угоду, ключова проблема полягає в тому, що США і Росія не впливають достатньою мірою на те, що відбувається в Україні. Тобто на відміну від ситуації після Другої світової війни, коли вони ділили світ і визначали світоустрій, а в Європі стояли радянська і американська армії, сьогодні всі розмови про угоди будуються на чиїхось хотєлка і фантазіях.

Навіть якщо вони про щось домовляться, а чутки про це ходять з того часу, як Трамп став президентом, то як вони будуть це втілювати в життя? За допомогою чого можна змусити будь-який український уряд або президента прийняти умови цієї угоди? Я не бачу цих інструментів, тому будь-які угоди малоймовірні.

У Венесуелі США і Росія ситуацію теж не контролюють. Якщо, припустимо, вони домовляться, що президентом Венесуели буде Гуайдо, як хочуть американці – то як вони його будуть робити президентом? У Венесуелі триває внутрішній конфлікт, в якому є прихильники і Мадуро, і Гуайдо. У боротьбі між ними і визначиться, хто переможе. Американці і росіяни там впливу не мають. Домовитися вони можуть про що завгодно, але як це втілювати? Вони розуміють, що шляхів втілення домовленості немає, тому у них не вийде всерйоз щось на щось розмінювати.

І навіть якби в американців були можливості на щось впливати серйозніше, ніж вони можуть сьогодні, то у них немає ніякої необхідності домовлятися з росіянами і в чому-то йти на поступки.

Путін не може змусити Мадуро піти – я цього не бачу. Тому ніяких великих угод за спиною України не може бути.

Можливий максимум в таких діалогах – це уточнення позицій, оскільки в Україні новий президент. У американців і росіян є спільний інтерес про те, щоб не втратити хоча б мінімальний контроль над ситуацією і не допустити в Україні гострих дій і криз. Природно, що у них є предмет для переговорів на різних рівнях – і Трампа з Путіним, і Лаврова з Помпео – вони будуть це обговорювати, але тільки для того, щоб звірити позиції і ще раз визначити свої пріоритети, а не домовлятися про щось.