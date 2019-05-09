В Киеве во время акции “Бессмертный полк” полиция задержала мать экс-нардепа “Партии регионов” Елену Бережную за георгиевскую ленточку

В центре Киева перед началом акции “Бессмертный полк” была задержана мать погибшей экс-нардепа “Партии регионов” Елена Бережная. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

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Как известно, законодательство Украины приравнивает ее к символике тоталитарных режимов. Публичная демонстрация таких знаков предполагает административную ответственность.

После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

Напомним, в центре Киева на Софийской площади началась акция «Украинская бессмертный полк», которую организовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

На мероприятии присутствуют тысячи людей – родственники погибших военнослужащих, ветераны, участники российско-украинской войны. Инициировал акцию лидер Радикальной партии Олег Ляшко и члены его команды, как противовес акции «Бессмертный полк», которая проходит при поддержке пророссийских политиков.