У Києві в День перемоги поліція затримала скандальну мати загиблої екс-депутата ВР від Партії регіонів Бережний

В українській столиці сьогодні, 9 травня, була затримана мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Бережну Олену під час акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Відповідну інформацію розповсюдило видання theБабель. Відзначається, що жінка мала намір взяти активну участь у заході, який є аналогом російського «Безсмертного полку».

Затримали Дбайливу в районі станції метро «Арсенальна» за порушення громадського порядку в момент, коли вона прямувала до місця проведення акції, яка повинна була початися о 10:00. На місце збору прийшли нечисленні люди з портретами загиблих солдатів радянської армії та гвоздиками. У той же час, поліцейських зібралося багато. Поруч з місцем проведення акції встановлені рамки. «Здійснюється перевірка рюкзаків, проводиться поверхневий огляд, шукають заборонену символіку, радянські прапори, колорадки», – уточнили у виданні.

Примітно, що в минулому році 9 травня київські поліцейські затримали Дбайливу за використання забороненої в Україні символіки — на її одязі помітили георгіївську стрічку, що використовується Росією для антиукраїнської пропаганди під час військової агресії в Криму і на Донбасі.