Скільки мільярдів боргів хочуть списати ФОПам у Зеленського

У команді нового президента України Володимира Зеленського хочуть списати понад 7 млрд грн боргів Фопів по ЄСВ, що накопичилися з 2016 року.

Як повідомив НВ Бізнес Данило Гетманцев, що відповідає за економічний і податкове напрямок майбутньої адміністрації президента Володимира Зеленського, ФОПам можуть списати 7,4 млрд грн заборгованості з Єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка накопичилася за станом на 1 січня 2019 року. «Значна частина цих Фопів — сплячі. Проблема введення «подушного податку» на ФОП в 2016-му полягала в тому, що багатьом довелося закритися без будь-якого перехідного періоду, навіть тим, хто реально працював, але, наприклад, сезонно», — пояснив проблему Гетманцев. Він зазначив, що це питання ще має пройти громадське обговорення, після чого буде розроблений остаточний варіант відповідного проекту закону. «Планується спочатку публічне обговорення, врахування зауважень, а потім внесення у Верховну раду в якості законодавчої ініціативи президента», — сказав він.

Як повідомлялося раніше, команда новообраного президента України Володимира Зеленського підготувала законопроект про звільнення непрацюючих ФОП від сплати ЄСВ.

ЄСВ як об’єднані страхові соціальні внески був введений в Україні з 1 січня 2011 року, з моменту набрання чинності закону України №2464-VI.

ЄСВ замінив чотири обов’язкових державних соціальних збору: пенсійний, «безробіття», соцстрах (лікарняні), «нещасний випадок». Ставки ЄСВ диференціювалися залежно від виду платника, а також залежно від класів професійного ризику виду діяльності.

Для фізичних осіб – підприємців мінімальний ЄСВ до 2016 року становив 34,7% від розміру мінімальної зарплати, але з 1 січня 2016 року ставка ЄСВ знижена до 22% для всіх категорій платників.

Яким ФОП потрібно пробачити борги?

За словами Гетьманцева, незважаючи на те, що ЄСВ зменшили майже вдвічі, був введений обов’язковий мінімальний платіж для кожного ФОПа, незалежно від того працював він чи ні. «Є багато людей, які реально не здійснювали діяльність. Є ті, хто реєстрував Фопи ще в 14-15 роках і забув про них, їм весь цей час ніхто нічого не говорив, зараз же по закінченню трьох років, коли вже проходять строки давності за цими нарахуваннях, про них згадують і відправляють податкові повідомлення, і реально нічого зробити не можна, тому що дійсно за законом вони повинні платити. Нам здається, що неправильно платити податок за ту діяльність, яка не здійснювалася», — сказав Гетманцев.

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов вважає, що загалом це правильний крок, однак, вимагає дуже детального аналізу боргів, щоб уникнути небезпечних прецедентів».

Експерти погоджуються з тим, що є група Фопів, яка не встигла закритися відразу, накопичивши податкові борги, тому для них целесообразоно розглянути питання списання заборгованості. «Серед моїх знайомих було чимало «сплячих» Фопи, які змушені були закритися, коли вступли нові правила оплати ЄСВ. Питання, хто все-таки з сплячих не закрився, але при цьому не почав платити ЄСВ. Можна припустити, що частина Фопів закрилися не відразу, встигнувши отримати борг по ЄСВ. По цій групі, я вважаю, що якщо вони дійсно не вели діяльність, то можна вести розмову про врегулювання питання заборгованості», — вважає заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський.

Також, за словами Яблонської, є група, ті хто був «сплячим» і принципово не платив ЄСВ 2,5 року. «Якщо вони дійсно не вели діяльність, можна говорити про пошук механізму врегулювання заборгованості, але питання однакових правил для всіх залишається актуальним», — сказав він.

Перехід у «сплячий» режим

Гетьманців уточнив, що тим, хто платив все це час ЄСВ не буде пропонуватися перерахунок або перегляд», так як все це, ймовірно, вони робили це виходячи з власних бізнес-інтересів. На думку Яблоновського, ця ситуація нагадує підхід вирішення питання з евробляхами, коли хтось чесно заплатив повну вартість, а хтось побастовал під радою і заплатив зі знижкою. «Я вважаю, що правила повинні бути однаковими для всіх. Інше питання, які саме мають бути правила», — сказав експерт.

Залишається актуальним питання гнучкості, якщо підприємець тимчасово може перестати працювати, але потім вирішити відновити діяльність. Гетьманців повідомив НВ Бізнес, що механізм переходу ФОП в «сплячий» режим буде передбачити, але поки ще виробляється.

«Якщо людина працює на основній роботі, але вирішив паралельно спробувати зайнятися бізнесом, але не на постійній основі. Якщо у мене протягом усього життя буде кілька ідей власного бізнесу, кожен раз відкриватися/закриватися — не виглядає як приваблива альтернатива, — зазначає Яблоновський. — Частина людей може вирішити, що легше працювати нелегально. І в їхньому випадку це не питання оплати податків, за оборотами, які реально пройшли по ФОПу, а бюрократії при відкритті / закритті».