У Києві жінка випала з вікна п’ятдесят п’ятого поверху

Вночі 9 травня на Повітрофлотському проспекті, 14/17 жінка випала з вікна власної квартири та розбилася на смерть.

Трагічний випадок стався близько 2:30 ночі. На той момент у квартирі окрім загиблої були також її родичі. Сама 40-річна жінка була в домашньому одязі. За попередніми даними, вона скоїла самогубство.

На місці події за викликом прибули патрульні, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Проте медикам залишалося лише констатувати смерть жінки. Причини й деталі трагедії встановлюють правоохоронці.