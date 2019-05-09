У Києві жінка випала з вікна п’ятдесят п’ятого поверху

Вночі 9 травня на Повітрофлотському проспекті, 14/17 жінка випала з вікна власної квартири та розбилася на смерть.
Трагічний випадок стався близько 2:30 ночі. На той момент у квартирі окрім загиблої були також її родичі. Сама 40-річна жінка була в домашньому одязі. За попередніми даними, вона скоїла самогубство.
На місці події за викликом прибули патрульні, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Проте медикам залишалося лише констатувати смерть жінки. Причини й деталі трагедії встановлюють правоохоронці.
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