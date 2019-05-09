В ЄС за рік скоротили викиди вуглекислого газу

За рік в країнах Євросоюзу значно скоротилися викиди вуглекислого газу як продукту згоряння викопного палива.

Скорочення склало в середньому 2,5% порівняно з 2017 роком. Викиди скоротилися в 20 країнах, але особливо в цьому досягли успіху Португалія (9%), Болгарія (8,1%), Ірландія (6,8%) і Німеччина (5,4%).

У той же час такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, Польща, Люксембург, Словаччина і Фінляндія, збільшили викиди.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі оновила рекорд.

За матеріалами «Кореспондент»

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