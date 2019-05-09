История: дедушка Владимира Зеленского в 1944 году получил орден Красной звезды

Люди со всего мира сегодня отмечают победу цивилизованного мира над нацизмом. Издание Zrada.today, нашла документы дедушки Владимира Зеленского, Зеленского Семена Ивановича. Согласно данным, во время Второй мировой войны он был младшим лейтенантом и получил орден Красной звезды.

9 Мая Владимир Зеленский разместил на своей странице Facebook новость о своём дедушке Семене Ивановиче, который прошел все тяготы Второй мировой войны. Новоизбранный президент отметил, что мы должны быть благодарны тем, которые защищали нашу родину.

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Зеленский посетил могилу своего дедушки в Кривом Роге.