У Чорногорії двох росіян визнали винними в спробі путчу

Суд засудив росіян до 12 і 15 років в’язниці.

Вищий суд Чорногорії визнав двох росіян винними в спробі путчу.

Суд засудив росіян до 12 і 15 років в’язниці.

Нагадаємо, спроба державного перевороту проти Міло Джукановіча відбулася в 2016 році. Тоді змішана група з громадян Сербії, Чорногорії та Росії, намагалась усунути від влади прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча, лідера Демократичної партії соціалістів. Переворот планувався на 16 жовтня 2016 року, день виборів у Скупщини – парламенту Чорногорії.

У лютому 2017 правоохоронні органи країни заявили про причетність до змови російських державних органів. За версією уряду Чорногорії до спроби перевороту були причетні державні органи РФ, а його метою було недопущення вступу Чорногорії в НАТО.