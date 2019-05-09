Вчені сказали, як врятуватися вином від передчасної смерті

Вчені дійшли до висновку, що помірне вживання вина знижує шанси передчасної смерті на 18%.

Люди, які щодня випивають два келихи вина, менше схильні до передчасної смерті. До такого висновку прийшли дослідники з Каліфорнійського університету, передає УНН з посиланням на Independent.

У повідомленні говориться про дослідження вчених, які вони проводили останні 15 років. Дослідники аналізували дані про звички 1,7 тисячі осіб у віці 90-99 років.

Виходячи з аналізу, вчені дійшли до висновку, що помірне вживання вина знижує шанси передчасної смерті на 18%. Доза не повинна перевищувати двох келихів на добу.

Крім того, на довголіття впливають наявність постійних фізичних навантажень і присутність хобі. За словами вчених, регулярні фізнагрузки знижують ризик ранньої смерті на 11%.

: Обозреватель