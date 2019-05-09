Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ольга Фреймут показала трехлетнего сына

09.05.2019

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram фото трехлетнего сына Валерия, а также семейный полет на вертолете.

“Моя радость и гордость! Мой сыночек! Счастливой тебе судьбы! C днем рождения!” – написала она.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Моя радосте і гордосте ! Мій синочок ! Щасливої тобі долі ! З Днем народження ❤️

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 8 Май 2019 в 3:59 PDT

У Ольги Фреймут трое детей. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Отец младших детей – телевизионный продюсер Владимир Локотко.

Старшую дочь Злату она родила от британца Нила Митчелла в 2006 году.

Читайте також:   Прокуратура вимагає посилити покарання жителю Харківщини, який живцем спалив людину
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *