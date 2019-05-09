Ольга Фреймут показала трехлетнего сына

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram фото трехлетнего сына Валерия, а также семейный полет на вертолете.
“Моя радость и гордость! Мой сыночек! Счастливой тебе судьбы! C днем рождения!” – написала она.
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Моя радосте і гордосте ! Мій синочок ! Щасливої тобі долі ! З Днем народження ❤️
У Ольги Фреймут трое детей. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Отец младших детей – телевизионный продюсер Владимир Локотко.
Старшую дочь Злату она родила от британца Нила Митчелла в 2006 году.