Ольга Фреймут показала трехлетнего сына

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram фото трехлетнего сына Валерия, а также семейный полет на вертолете.

“Моя радость и гордость! Мой сыночек! Счастливой тебе судьбы! C днем рождения!” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моя радосте і гордосте ! Мій синочок ! Щасливої тобі долі ! З Днем народження ❤️

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 8 Май 2019 в 3:59 PDT

У Ольги Фреймут трое детей. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Отец младших детей – телевизионный продюсер Владимир Локотко.

Старшую дочь Злату она родила от британца Нила Митчелла в 2006 году.