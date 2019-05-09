Білий дім перетворився на посольство Нібіру: у будівлі помітили прибульця

Очевидці розкрили змову між владою США і представниками позаземних цивілізацій

Змову Сполучених Штатів Америки з прибульцями розкрито. У мережу потрапив доказ підступної змови. Космічне агентство NASA ніяк не коментує подію.

Судячи з усього, у Вашингтоні прямо на території Білого дому відкрили посольство для Нібіру. Очевидці зняли інопланетного диверсанта серед білого дня на даху будівлі. Він поводив себе досить дивно. Ймовірно, він був розгублений і не знав, куди йому йти. Подія наштовхує на думку про те, що спецслужби прогавили прибульця. Він міг заблукати і випадково потрапити на дах, де його і побачили мешканці міста, які ні про що навіть не підозрюють.

Білий дім, як і космічне агентство NASA, вже не вперше потрапляють у скандали, пов’язані з прибульцями і НЛО. Судячи з чуток, вони облюбували гірські і пустельні території США. Багато жителів неодноразово бачили інопланетян і в самому Білому домі.



НЛО

Уряд намагається ігнорувати те, що відбувається, а іноді і виставляє надто впертих і допитливих очевидців дурнями. Так сталося з колишнім представником Пентагону на ім’я Луїс Елізондо. Протягом деякого часу він керував РПІАЗ (Розширеною програмою ідентифікації аерокосмічних загроз). Чоловік трагічно загинув, і фінансування програми припинилося.



прибульці

Уфологи вважають, що програму не закрили, а просто зробили більш секретною. Вони зазначають, що спілкування з інопланетянами явно вийшло на новий рівень. Ймовірно, американський уряд вже досяг взаєморозуміння з Нібіру або іншою цивілізацією. Не виключено, що представники влади придбали місце в інших населених світах, а Землю віддали прибульцям. Незважаючи на безліч доказів існування інопланетян, вони продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається.