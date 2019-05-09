Під Івано-Франківськом через масштабний потоп людей перевозять вулицями на човнах

У місті Тисмениця Івано-Франківської області річки Стримба та Ворона вийшли з берегів, внаслідок чого були затоплені вулиці та господарства.

Як повідомляє місцева преса, зараз по деяких вулицях можна пересуватися тільки на човнах. Через інтенсивні опади на території області спостерігався підйом рівнів води над поточними рівнями на річках басейну Дністра і Пруту.

Перетікання води через дороги місцевого значення також спостерігається в селах Слобідка і Підпечари. “Для надання допомоги людям з переправленням їх через водні перешкоди виставлено 5 рятувальних постів. Всього залучено 9 одиниць техніки (5 автомобілів, 3 човни, 1 катамаран) і 15 чоловік особового складу. На місці події працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС в області. Станом на 18:00 здійснено перевезення 547 осіб, з них 70 дітей”, – пишуть рятувальники.