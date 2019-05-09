Це ГПУ погана, а Луценко хороший: у Зеленського зробили заяву і розлютили прихильників

Радник переможця президентських виборів Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що генпрокурор Юрій Луценко хороша людина.

За його словами, він давно знайомий з Луценком.

«З моєї точки зору, (Юрій Луценко — ред.) це дуже порядна, добра людина, просто він перебуває в дуже ворожій атмосфері Генеральної прокуратури, де інформація спотворюється до неймовірних величин», — запевнив радник Зеленського.

Крім того, Богдан розповів, що в 2007 році був кандидатом у депутати від партії «Наша Україна — Народна самооборона».

Така характеристика генпрокурора, озвучена радником новообраного президента, шокувала українців.

«Вислів, що Луценко порядна людина, ввело в шок, ви що, Андрій, серйозно?», «Луценко — хороший порядна людина. Штааа?», «Луценко порядна? У вас з головою проблеми?», «Про Луценка, це просто пекло», — пишуть у люті коментатори відео.