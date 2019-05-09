Чому нам так подобається запах скошеної трави?

Ви відразу дізнаєтеся цей свіжий, різкий аромат, коли хтось косить газон або футбольне поле. Коли він проникає у ваші ніздрі, йому якимось чином вдається пахнути точно як зелений колір. З хімічної точки зору, цей класичний запах газону являє собою переноситься повітрям суміш сполук на основі вуглецю, званих летючими зеленими речовинами листя, або GLV.

Чому виділяються GLV?

Рослини часто виділяють ці молекули при пошкодженні комахами, інфекціями або механічними впливами, наприклад, газонокосаркою. За словами Яна Болдуіна, еколога та директора-засновника Інституту хімічної екології ім. Макса Планка в Єні (Німеччина) рослини виробляють різні форми GLV, в залежності від того, що з ними відбувається.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У дослідженні 2010 року, опублікованому в журналі Science, він і його колега Сільке Аллманн з Університету Амстердама з’ясували, що проколоті і протерті слиною листя тютюну випускають інший букет летких сполук, ніж листя, які розтирали і чистили водою.

Чому нас приваблює запах GLV?

GLV достатньо малі, щоб підніматися в повітря і потрапляти в наші ніздрі. В деяких випадках вони можуть бути виявлені більш ніж в милі від рослини, яка їх поширює. Комахи, які живляться рослинами, і хижаки, які харчуються цими комахами, надзвичайно чутливі до різних ароматів GLV. Специфічний запах обложених комахами рослин вказує хижакам, що закуска знаходиться поблизу.

Люди, звичайно, не їдять газонну траву або комах на ній, але GLV, що виділяються травою, нічим не відрізняються від рослин, які ми знаходимо смачними. А значить, у нас є вагомі причини бути до них чутливими. Майже всі свіжі овочі і фрукти мають свій букет GLV. Фрукти можуть вивільняти молекули по мірі їх розм’якшення і руйнування мембран всередині. Протягом всієї історії еволюції ми використали цю інформацію, щоб знати, коли щось дозріло.

Немає нічого особливого в траві, що б робило її запах більш приємним для нас, ніж запах іншої рослини. Але ми дуже часто косимо її, пошкоджуючи багато рослинних тканин одночасно і випускаючи концентроване хмара GLV. Часто це є нашою єдиною можливістю зустріти свіжий, зелений запах, який ми асоціюємо з їстівними рослинами. За словами Яна Болдуіна, люди, які живуть поряд з чайними плантаціями в Китаї, можуть відчувати ті ж почуття від запаху чаю.

Навіщо GLV рослинам?

Болдуін додав, що самі рослини можуть також розпізнавати ці повітряні аромати і реагувати на них. Наприклад, якщо букет GLV вказує, що сусіди втрачають свої квітучі верхівки, рослина може переносити цукор та інші речовини до свого коріння і від своїх квітів. Це зводить до мінімуму потенційні втрати рослини і може допомогти йому вирости пізніше.

Цей ефект, званий бункеровкой, може початися через кілька хвилин після атаки на перше рослина. Іншими словами, поки ви косите від одного кінця газону до іншого, трава на протилежній стороні може відчувати запах вашого наближення і бути готовою захищатися.

За матеріалами Live Science

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