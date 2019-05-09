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Перевіряють кожного: Київ оточений нарядами поліції

09.05.2019

У четвер, 9 травня, з нагоди Дня перемоги над нациизмом у Другій світовій війні у Києві вшанували пам’ять загиблих жертв і найкривавішої війни ХХ століття.

У парку Вічної Слави традиційно проходить церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

З самого ранку ряд вулиць були перекриті для руху транспорту у зв’язку з заходами.





 
«Вздовж дороги до Алеї слави також стоять правоохоронці — через кожні 5-7 метрів чергує група поліції. Зараз все спокійно, сотні киян з квітами вшанували пам’ять загиблих у тій кривавій війні українців», — говорить кореспондент.
 

Станція «Арсенальна» оточена нарядами поліції — тільки на виході з метро чергують близько 30 правоохоронців та кінологи багатьох учасників акції обшукують перевіряють сумки і сканують речі.

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