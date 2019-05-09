Северная Корея произвела запуск неустановленных снарядов

КНДР, в четверг 9 мая, выпустила неизвестные ракеты из района, где расположена одна из ракетных баз страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Отмечается, что запуск состоялся всего через пять дней после предыдущего запуска снарядов в Восточное море.

В четверг снаряды были выпущены из района Сино-ри в восточном направлении около 4:30 вечера, сообщается в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В этом районе, примерно в 77 км к юго-западу от Пхеньяна, на севере расположена северокорейская база ракет средней дальности.

Другие мировые страны пока никак не отреагировали на происходящее.