Ізоляціонізм розкладає Росію

Загибель SSJ-100 показує, до чого веде відгородження від світу, поєднане з спробами залишитися «як всі» в XXI столітті.

Траур за загиблими в московському аеропорту «Шереметьєво» оголосила тільки Мурманська область. Загальнонаціонального не особливо й чекали. Адже протокол офіційної скорботи, який начальство сам для себе встановив, не передбачає всеросійського жалоби для катастроф такого масштабу. Так що справа не в одному безсердечності або календарних незручності.

Не припинена, проте, і експлуатація SSJ-100. Щоправда, на сьогодні головна просувається зверху версія — помилки пілотів. Вона більш осмислене і благообразна, ніж та, яку для відводу очей розпекли ще вчора — про пасажирів, які своїми валізами нібито самі не дали один одному врятуватися. Але ж поки нічого не доведено. А от з тим, що «перший пасажирський літак, розроблений в Росії після розпаду СРСР», скажімо м’яко, не задався, навряд чи хто-небудь стане сперечатися.

Його робили ще до сварки з Заходом, з широким використанням імпортних комплектуючих і з надіями на грандіозні продажу за кордон. Сьогодні ті деякі іноземні експлуатанти, яких вдалося залучити, наприклад, мексиканські, скаржаться на ненадійність SSJ-100, конструктивні недоліки, перебої з постачанням запчастин і, мабуть, обмірковують, як би зручніше згорнути його експлуатацію.

Зворотним боком цих невдач стало нав’язування непопулярного літака російським експлуатантам і, в першу чергу, «Аерофлоту». Що значить — зупинити зараз польоти? Це підвести риску під всім починанням. Ясно, що казенні амбіції і групова користь, злившись воєдино, повстали проти цього. SSJ-100 продовжують польоти, і залишається тільки бажати, щоб усе обійшлося.

Такі полуроссийские-полуиностранные проекти і можливі, і нормальні, якщо головний виробник не в сварці з зовнішнім світом, і якщо авіакомпанії вільні у виборі літаків. З самого початку це було не зовсім так, але коли сварка з Заходом набрала обертів, все найгірше в цій затії впевнено вийшла на перший план, перетворившись в самопідтримуючий процес.

Чим глибше ізоляція країни, тим гірше працюють ланки будь-яких ділових бесід, а державна протекція всьому, що виглядає як імпортозаміщення або хоча б імітує таке, що постійно міцніє. Число невдач і провалів на всіх ділянках життя, іноді з людськими жертвами, іноді хоча б без них, неминуче зростає.

Чим відрізнявся колишній радянський ізоляціонізм від нинішнього російського? Тим, що був заздалегідь відкалібрований на жертви і позбавлення. Вони були просто вмонтовані в систему. Не будемо про сталінські жахіття. Навіть і в останні радянські десятиліття загальна бідність, ще досить міцна дисципліна і відносна скромність правлячого класу підтримувалися залишками ідейності і не вичерпаним ще страхом перед госмашиной. Ізоляція, зрозуміло, гарантувала відставання СРСР від зовнішнього світу. Але воно накопичувалося не у всіх і не відразу. Люди вселялися в хрущовки, приймаючи їх за сучасне житло, і пили «Три сімки», не здогадуючись про смак справжнього портвейну.

А з іншого боку, бойові розробки щонайменше до початку 1980-х залишалися на світовому рівні. Пасажирський авіатранспорт, навіть будучи побічним продуктом військової авіації, виглядав досить переконливо. Професійні групи не так вже швидко втрачали трудову етику. В тому числі і тодішні цивільні пілоти. Аварії, втім, не були поодинокі. Але їх зазвичай вдавалося приховати не тільки завдяки тоталітаризму, але і тому, що інформаційна революція ще не відбулася.

Радянські порядки майже до кінця здавалися непохитними. А нинішні спроби зібрати їх заново, при всій значності їх масштабів, пародийны.

Сьогоднішня Росія — не СРСР. Запас сил для гонки з зовнішнім світом не той. І ще менше резервів самозречення — що у верхах, що в низах. Люди пристосовуються до наміру влади назавжди поселити народ в обложеній фортеці, але їх життєві стратегії зовсім не такі, як у минулому столітті.

Багато з тих, хто має конвертовану кваліфікацію, шукає роботу за кордоном. Серед них, до речі, і сотні, якщо не тисячі кращих пілотів цивільної авіації. Всього ж за путінську двадцатилетку виїхали кілька мільйонів людей, кожний з яких вмів щось добре робити.

А то більшість, яка залишилася вдома, намагається влаштуватися зручніше в суспільстві імпортозаміщення і чекає для себе або спецпривилегий, або казенною піклування, або того й іншого разом.

З настанням ізоляції, вільний бізнес, і без того кволе, майже вимер. Але зайняли всі ділове поле бюрократизированные капіталісти «з державним менталітетом» зовсім не були схожі на розторопних капітанів радянського менеджменту. Збагачуючись на імпортозаміщення, магнати і не думають відмовляти собі в благах зовнішнього світу. Далекоглядні з них себе не вип’ячують, а простодушні голосно вимагають продовження і творчого розвитку ізоляціоністського банкету. Час від часу курйозність їх вигуків навіть присмачує печаль ситуації. Але не сильно.

Багато сміялися над закликом Національної м’ясної асоціації та особисто голови «Мираторга» Віктора Линника заборонити приватний ввезення санкционки і особливо над тезою про те, що «хамон потрібно є в Іспанії, а пармезан — у Франції».

Але ж найяскравіше в його словах не національність пармезану, а те, з якою легкістю цю думку можна продовжити, сказавши, що російський хліб треба є в Росії, і, отже, вивезення зерна за кордон, одне з небагатьох успішних напрямків російського експорту, пора закрити. Скажете: чергове бездумне балабольство? Не впевнений. Багато подій, які здавалися неможливими, вже трапилися на цьому импортозаместительном святі користі навпіл з манією переслідування.

Наш новоробний ізоляціонізм-XXI — це не тільки гарантоване відставання від інших. Це інтелектуальне, моральне і професійне розкладання. Коли аварій і катастроф не можуть бути витягнуті уроки. Коли занепад підносять як норму життя.