Парад “ряджених” ветеранів. Найяскравіші представники “Безсмертного полку”

Сьогодні, 9 травня, у Києві відбулася хода «Безсмертний полк», приурочений до Дня перемоги.
У ній, крім екс-“регіоналів”, за звичаєм взяли участь і так звані “ряджені ветерани”.
Вони були явно молодше справжніх ветеранів, яким зараз має бути вже за 90 років і вони б просто не змогли витримати такої “прогулянки” в силу віку.
Кореспондент вибрав найбільш яскравих представників “ряджених ветеранів”, насолоджуйтесь:
Як видно з фото, ці люди просто в силу віку не можуть бути ветеранами Другої Світової Війни.