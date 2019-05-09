Парад “ряджених” ветеранів. Найяскравіші представники “Безсмертного полку”

Сьогодні, 9 травня, у Києві відбулася хода «Безсмертний полк», приурочений до Дня перемоги.

У ній, крім екс-“регіоналів”, за звичаєм взяли участь і так звані “ряджені ветерани”.

Вони були явно молодше справжніх ветеранів, яким зараз має бути вже за 90 років і вони б просто не змогли витримати такої “прогулянки” в силу віку.

Кореспондент вибрав найбільш яскравих представників “ряджених ветеранів”, насолоджуйтесь:

Як видно з фото, ці люди просто в силу віку не можуть бути ветеранами Другої Світової Війни.